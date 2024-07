Inversió d'1,5 milions d'euros per a poder operar amb tecnologia avançada

Andorra la VellaL'Hospital preveu que a partir de l'any vinent es facin operacions amb robot en les àrees de cirurgia general, urologia i oncologia. La inversió global estimada seria d'uns 1,5 milions. Aquest tipus de cirurgia quirúrgica és menys invasiva i que permet als metges fer front a procediments complexos amb més precisió. Per fer front a aquesta despesa, el Nostra Senyora de Meritxell necessita el suport de Govern.

La directora de l'Hospital, Meritxell Cosan, ha declarat a Andorra Televisió que a banda donar un servei afegit podria ser un element per atreure professionals. Cal recordar que la sanitat andorrana té importants problemes per incorporar metges "Ens agradaria molt poder implementar la cirurgia robòtica, és un reclam per poder captar talent i millorar les nostres especialitats", ha declarat Cosan.

La directora destaca que la inversió d'1,5 milions és important, però es podria amortitzar en un termini relativament acceptable. El fet de fer-ho l'any vinent podria derivar en què hi hagi més metges que vulguin venir a treballar amb aquest equipament. "Serà una inversió que a 5 o 10 anys vista s'haurà de fer; si la fem ara, podrem captar talent, si la fem més tard, serem uns més", assegura la directora general del SAAS.