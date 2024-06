Isaac Galobardes jura el càrrec com a director de l'AQUA

Andorra la VellaIsaac Galobardes ha jurat oficialment aquest dijous el càrrec com a director de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior (AQUA), unes funcions que assumeix des de finals de gener del 2023, quan va agafar el relleu de Marta Fonolleda. Una vegada ha estat nomenat pel síndic general, Carles Ensenyat, el director de l'AQUA ha exposat quins són els reptes als quals fer front en el que queda de mandat.

D'una banda, ha exposat la necessitat de culminar el pla estratègic 2023-2025, un text que detalla els objectius i les accions estratègiques a emprendre durant aquest període i, de l'altra, superar l'avaluació externa que farà la xarxa europea d'agències per permetre a l'AQUA entrar al Registre Europeu d’Agències de Qualitat Universitària. Aquest fet, ha indicat, "és prioritari perquè ens crearà confiança dins del nostre sistema, no només amb les universitats i el ministeri d'Educació, sinó també amb sistemes d'altres països".

D'altra banda, Galobardes també ha recordat que s'està treballant de manera conjunta amb el ministeri i la comissió legislativa d'Educació per tal de fer una modificació a la llei de l'AQUA que permeti que els seus informes siguin vinculants i que, per tant, es puguin fer públics. Aquesta modificació, ha dit, tindrà afectació tant en el reglament de l'entitat com en el relatiu a les avaluacions dels plans d'estudis. "Anem molt en la línia del ministeri i la comissió legislativa i esperem tenir el text ben aviat i entrar-lo al Parlament", ha afegit.

A l'últim, Galobardes també ha destacat la importància d'haver celebrat un acte de jurament del càrrec i equiparar així l'AQUA a la resta d'organismes adscrits al Consell General. "Des de l'AQUA volem agrair a Sindicatura aquest fet perquè creiem que és un acte molt simbòlic que ens posa a tots al mateix nivell", ha afirmat. En l'acte han estat presents els representants dels grups parlamentaris i també el cap de Govern, Xavier Espot.