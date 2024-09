Bartumeu alerta que l'acord podria dependre dels 27 parlaments europeus

Andorra la VellaL'ex cap de Govern i observador del procés de negociació amb la UE per a l'acord d'associació, Jaume Bartumeu, s'ha manifestat clarament respecte al dubte sobre si l'acord d'associació serà aprovat per la Unió Europea tan sols amb la signatura de la comissió o si és un acord mixt. Bartumeu indica que l'acord és mixt i per tant, no només l'han d'aprovar els 27 estats de la Unió Europea sinó que ho han de fer els 27 parlaments.

Aquest escenari deixa Andorra sense el control sobre quan s'ha de fer el referèndum. No es pot convocar abans que s'hagi ratificat per part de la UE perquè si el 'sí' guanya en la consulta i després algun estat comunitari no el ratifica no es podria implementar. en aquest cas ningú pot saber quan es pot convocar el referèndum ja que dependrà de tota la tramitació per part de 27 parlaments diferents que possiblement no tindran l'acord amb Andorra com una prioritat. Ni tan sols la Comissió Europea pot tenir cap idea respecte a quan disposarà de la ratificació global.

Bartumeu, "sigui quan sigui el referèndum", creu que s'ha de seguir treballant per fomentar el 'sí' i evitar les conseqüències que no s'arribi a materialitzar. Insta a deixar ben clares les conseqüències que implicaria un 'no' a l'acord amb Brussel·les.

Segons ha manifestat l'excap de Govern en declaracions recollides per ATV, "nosaltres som un país petit i, igual que Europa per nosaltres econòmicament és essencial, Andorra per la Unió Europea, i fins i tot per l'economia espanyola i francesa, no ho és. I si no tenim entesa aquesta premissa, tota l'estratègia política que vulguem articular serà una comèdia. Si no es pot tornar a obrir una negociació, Andorra entrarà en una regressió preocupant."