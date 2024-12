Jerarques veneçolans i el furt més gran de la història sud-americana a través de BPA

Andorra la VellaLa xarxa de jerarques chavistes que va perpetrar el lladrocini més gran de Llatinoamèrica, l’espoli de 4.200 milions de dòlars (una mica més de 4.000 milions d’euros) de la companyia estatal Petrolis de Veneçuela (Pdvsa), va comptar amb uns aliats estratègics. Tres empresaris de Caracas van moure 137,8 milions de la trama corrupta. Els germans Luis Alfonso i Ignacio Enrique Oberto Anselmi i Ricardo Martínez Maldonado van ser els encarregats de canalitzar aquests fons per un alambinat entramat de comptes i societats. Fonamentalment, a través de BPA. Així ho revela un informe confidencial de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) al qual ha tingut accés EL PAÍS.

Aquesta trama que té en les seves files als exviceministres d’Energia de Veneçuela del primer Govern d’Hugo Chávez (1999-2013) Nervis Villalobos i Javier Alvarado. Hereus d’una adinerada família que va fer fortuna amb les finances sota el mantell protector del chavisme, els germans Luis Alfonso i Ignacio Enrique Oberto Anselmi -48 i 41 anys, respectivament- i Ricardo Martínez Maldonado, de 52 anys, es van presentar en la BPA com a “directors generals i gerents d’empreses”. I van inscriure el seu compte en aquesta institució financera a nom de la mercantil Unovalores Ltd.

Entre les transferències dels Oberto Anselmi sota el focus dels investigadors, destaca una d'1,3 milions de dòlars des del seu compte en la Banca Privada d’Andorra (BPA) a la societat Totalbank Curaçao N.V. als EUA La beneficiària és Anny Josefina Villanueva, filla de l’exauditor general de Pdvsa Jesús Manuel Villanueva. Els chavistes subornaven als directius de la petroliera per obtenir contractes multimilionaris d’obra pública i per tapar el seu rastre. Com en aquest cas, pagant el suborn a través de la filla de l’auditor.

Els investigadors també han detectat una altra transferència des del país pirinenc de 200.000 dòlars dels de Caracas a un compte a Suïssa de Nicolás Veracierta. El nom del destinatari coincideix amb el d’un exgerent executiu de l’empresa pública Electricitat de Caracas.

A més, els germans Oberto Anselmi i Martínez Maldonado van transferir 44 milions al testaferro de la xarxa que va espoliar Pdvsa, Luis Mariano Rodríguez Cabello. També van enviar més d’11 milions a Omar Farías Luces i un altre milió al corredor d’assegurances veneçolà José Luis Zabala. Els tres últims es troben processats des de 2018 a Andorra pel saqueig de l’energètica. El compte d’Unovalores en la BPA dels Oberto Anselmi es va usar, a més, per a remetre 38,6 milions a un dipòsit de la mercantil Unovalores a Curaçao, territori autònom de Països Baixos al Carib; va enviar dos milions de dòlars a Farías Luces a Suïssa i ingressar 722.171 a un empresari immobiliari de Madrid.

La policia andorrana destaca que BPA no tenia la documentació del KYC (know your client, coneix al teu client, en anglès), que els aspirants a obrir un compte han d’emplenar per a explicar l’origen de la seva fortuna. Aquests empresaris que es van fer milionaris amb Chávez se’ls coneix com a boliburguesos (burguesos del règim bolivarià).