Joan Pau Miquel va donar les dades dels Pujol a BPA segons l'excomissari d'Afers Interns de la Policia Nacional

Andorra la VellaAquest dimarts ha tingut lloc la comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya al Congrès dels diputats de Madrid. Tal com recull RTVA, el comissari jubilat Marcelino Martín-Blas, antic cap d'Afers Interns de la Policia Nacional, ha assegurat que Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de BPA, li hauria facilitat dades bancàries dels Pujol, tot i que no les hauria fet servir ni l'hauria pressionat. "Aquella nota, oi que vostè no l'ha vist aparèixer? Ni en la premsa ni ha estat judicialitzada, ni res de res. Primer, perquè no valia per a res i, segon, perquè la vaig trencar".

Tanmateix, ha afirmat que l'anomenada Policia Patriòtica espanyola les hauria aconseguit d'una altra manera. S'espera que en els pròxims dies intervinguin els germans Cierco, expropietaris de BPA, i Celestino Barroso, exagregat d'Interior de l'Ambaixada espanyola a Madrid, que va ser gravat pressionant a Miquel.