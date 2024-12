El Joc de l’Oca de Casa de la Vall, obert per a tots els públics

Andorra la VellaLa Sindicatura ha fet entrega, aquest dilluns a la tarda, de 16 exemplars del Joc de l’Oca de Casa de la Vall a la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra perquè els faci arribar a totes les cases pairals del país i també als centres de dia, tant de les residències com de la Creu Roja.

D’aquesta manera, els jocs de taula estaran disponibles a partir d’aquesta setmana perquè les padrines i els padrins puguin passar una bona estona entretinguts tot coneixent el funcionament del Consell General i la història del Principat d’Andorra.

En l’acte d’entrega d’aquesta tarda, que ha tingut lloc a la sala dels Passos Perduts de Casa de la Vall, han estat presents els síndics generals, les dues secretàries de Sindicatura, Maria Àngels Aché i Carolina Puig, i representants de totes les parròquies de la Federació de la Gent Gran del Principat d’Andorra encapçalats pel seu president Fèlix Zapatero Artadi.

La iniciativa s’emmarca en el projecte Consell Obert, impulsat per l’actual Sindicatura, d’acostar la institució del Consell General a totes les generacions.

El joc explica la història del Consell General i del país en quatre idiomes

El Joc de l’Oca de la Casa de la Vall ofereix als jugadors un recorregut a través de la història d’Andorra i del Consell General, que culmina amb l’arribada a la Casa de la Vall.

Les caselles que conformen el tauler mostren, entre d’altres, els càrrecs i els òrgans de funcionament del Consell General; referents històrics de la política andorrana, com el ‘Manual Digest’ o l’Armari de les Set Claus, i altres elements del sistema polític andorrà, com per exemple la figura del cap de Govern.

L’explicació del significat de cada casella es pot llegir al mateix llibret que conté les regles del joc, que estan impreses en quatre llengües –català, castellà, anglès i francès– perquè el Joc de l’Oca sigui també un element de divulgació per als turistes que visiten la Casa de la Vall. Les il·lustracions originals són de Pere Puig.