Jordi Cabanes confirma que per acabar l'obra de la xarxa d'aigua falten "alguns punts puntuals"

Andorra la VellaL'obra més important que cal afrontar a Andorra la Vella per aconseguir tenir la xarxa de separativa d'aigües enllestida s'ha de fer a Santa Coloma, i seria la que afectaria la zona compresa entre la benzinera Antar i el Janer.

Un cop es tiri endavant aquesta intervenció, la separativa a Santa Coloma estaria enllestida i pel que fa a la resta de la parròquia ja només quedarien "situacions més quirúrgiques", per exemple d'algun bloc de pisos que cal embrancar. Així ho posa en relleu el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural d'Andorra la Vella, Jordi Cabanes, que assegura que la voluntat de l'actual majoria és tirar endavant aquesta obra, que pot tenir un cost d'un milió d'euros, al llarg d'aquest mandat. "Tenim clar que durant el mandat l'afrontarem", afirma.

Cabanes posa en relleu que es treballa de manera conjunta amb el Govern, ja que s'han detectat "alguns punts puntuals" que falten per poder tenir la separativa completada, a banda del sector de Santa Coloma esmentat. En aquest sentit, el conseller especifica que cada vegada que hi ha alguna actuació a la via pública "s'aprofita" per fer la separativa en cas que manqui algun treball.

Quant a la xarxa d'aigua potable, el conseller de Serveis Públics explica que hi ha previst fer treballs importants a la zona de Riberaygua, ja que "tot i que sembla un carrer que no és tan vell" s'han adonat que la instal·lació que hi ha es recolza sobre uns llistons de fusta i que amb les vibracions s'ha vist que on es pot acabar trencant la canonada és precisament on hi ha aquestes fustes. Cabanes també recorda que ara fa uns mesos es va fer un canvi al sistema del carrer de la Tartera de Santa Coloma, que era "una xarxa molt envellida" i on s'havien registrat episodis de fuites.

El conseller explica que quan es fan actuacions a la xarxa d'aigua potable, com en el cas del carrer de la Tartera, es coordinen els treballs amb altres serveis, ja que si per exemple s'ha d'actuar a la claveguera, pel que fa a l'enllumenat o millores al rec, s'aprofita per fer tots els treballs alhora. A més, s'avalua si cal retirar les arquetes si aquestes estan en una propietat privada, que és el que s'ha fet també al carrer de la Tartera.

Quant a l'estat de les captacions, manifesta que "de moment estem coberts" i, per tant, no en caldrien de noves. "Si no hi hagués una situació molt extrema no hauríem de patir", manifesta assenyalant que s'està "en els nivells d'estàndards marcats" i que es podrien cobrir les necessitats en cas que no continués entrant aigua als dipòsits en un moment donat. Així, recorda que a la parròquia es compta amb la captació de la Comella, la Birena i la "joia de la corona" els pous de l'estadi, que bomben l'aigua fins a Escaubelles. Cabanes recorda que després de detectar problemes, fa un temps, amb els nivells d'arsènic a la Birena, i malgrat l'aigua era "realment excel·lent", es van fer unes inversions importants i que ara com ara la "qualitat de l'aigua" a la parròquia és "excepcional".