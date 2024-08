Jordi Giné és el nou president d'AVEPA

Andorra la VellaEl director general i veterinari en cap d'AniCura Món Veterinari Hospital Veterinari, Jordi Giné Puiggròs, és el nou president d'AVEPA (Associació de Veterinaris Espanyols Especialistes en Petits Animals), per als quatre anys vinents. I ho fa després de 4 anys al capdavant de la vicepresidència (de l'1 de gener del 2020 al 31 de desembre de 2023), moment en què representava, per primera vegada, que un veterinari no resident a Espanya formés part de l'òrgan directiu d'una Associació que té per objectiu, el d'oferir als veterinaris i els seus col·laboradors la millor formació científica i humana, perseguint l'excel·lència professional, i contribuir d'aquesta manera a la millora del benestar de l'animal de companyia.

Així doncs, des de l'1 de gener d'enguany, arranca el mandat de Jordi Giné com a nou president de l'Associació Espanyola (AVEPA), rellevant del seu càrrec a la fins ara presidenta Amàlia Agut.

La nova junta directiva escollida a finals de 2023, compta amb Andrés Somaza, com a vicepresident; Javier López Castillo, com a tresorer; Valentina Aybar, com a secretària; Pachi Clemente, com a director científic; Maruska Suarez, com a secretària científica; i José Raúl Pedregosa, com a coordinador de vocalies.

Jordi Giné ha assenyalat que el seu principal objectiu com a president serà "impulsar el reconeixement de l'Acreditació dels associats d'AVEPA, perquè sigui el model en el qual es basi l'Especialització Veterinària dins el sector de l'animal de companyia".