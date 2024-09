Josep Duró de l'APTA: "La llei òmnibus crea un precedent perillós en la llibertat d'ús de la propietat privada"

Andorra la VellaAgències Immobiliàries, empreses de la construcció, propietaris de terrenys, gestors de residus, Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització, Transportistes de Mercaderies i Carburants, Negociants, Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials i Propietaris de Béns Immobles. Aquesta és la gran aliança que ha fet públic el manifest de revolta contra Govern per les mesures que es preveuen en la llei òmnibus sobre l’habitatge i la inversió estrangera.

I ara cal ampliar la sopa de sigles d’aquesta aliança opositora. Encara que no signin el manifest, l’Associació de Propietaris de Terres d’Andorra (APTA) s’ha afegit a la crítica de Govern pel que consideren un atac directe al dret a la propietat privada. El manifest el signaven els propietaris de béns immobles, però no el de terres. Ara ja hi són.

El president de l’Associació de Propietaris de Terres Josep Duró ha estat, possiblement, més dur que el manifest. L’ordinenc ha alertat que la cessió obligatòria de pisos buits perquè Govern els destini a lloguer pot ser només un primer pas i posteriorment l’executiu pot acabar afectant d’alguna forma altres propietats privades amb la justificació de solucionar el problema de la falta de lloguer a preu assequible.

Duró veu en l’expropiació temporal de pisos sense ús una vulneració sense precedents a la llibertat d’ús de la propietat privada i la creació d’un precedent, i una jurisprudència, que pot obrir la porta a futures accions en aquesta mateixa línia.