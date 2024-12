Judith Pallarés, nova presidenta de l'Institut de les Dones

Andorra la VellaJudith Pallarés ha estat nomenada pel cap de Govern com a presidenta de l’Institut de les Dones Andorranes, assumint així un nou repte en la seva àmplia i consolidada trajectòria política. El relleu arriba després que Montserrat Ronchera, qui havia ocupat el càrrec durant els últims dos anys, hagi decidit plegar per motius personals. Aquesta decisió ha estat comunicada per Guillem Casal durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, destacant la contribució de Ronchera en el desenvolupament de polítiques enfocades a la igualtat i l’empoderament de les dones a Andorra.

La implicació internacional de Pallarés també és remarcable. Ha estat tresorera de la Liberal Internacional del 2018 fins al 2021 i és membre activa de la ILNW. Va ser membre titular de la Delegació Andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa entre el 2015 i el 2018, participant en discussions i accions a escala europea enfocades a la democràcia i els drets humans. En l’àmbit parlamentari andorrà, va formar part de diverses comissions legislatives, com les d’Interior, Afers Socials, i Sanitat i Medi Ambient.

En l’àmbit parlamentari, Pallarés ha estat una de les fundadores i presidenta del partit polític liberal ACCIÓ per Andorra des de l’octubre del 2022, després d’haver estat membre del partit Liberals d’Andorra des del 2001 fins al 2022. En les eleccions del 2 d’abril del 2023, va ser cap de llista d’ACCIÓ, tot i que no va obtenir un escó al Consell General, el partit va aconseguir representació per Escaldes-Engordany amb Marc Magallón.

A més de la seva trajectòria política, Judith Pallarés ha participat en programes de lideratge femení, reafirmant el seu compromís amb la igualtat de gènere, i col·labora com a articulista en diferents mitjans de comunicació andorrans, aportant reflexions sobre temes d’actualitat política i social.

Amb aquest nou càrrec, Pallarés es proposa continuar treballant per reforçar les polítiques de suport a les dones andorranes, promovent la seva igualtat d’oportunitats i el seu paper actiu en tots els àmbits de la societat. El Govern confia que la seva experiència i dedicació ajudaran a consolidar l’Institut de les Dones com un referent en la lluita pels drets de les dones a Andorra.