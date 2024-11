'Jumping' i ràpel al Pont Tibetà

CanilloDes d’avui divendres es podrà fer ‘jumping’ i ràpel des del bell mig del Pont Tibetà. Amb aquestes noves activitats s’incrementa encara més l’oferta turística a la parròquia de Canillo.

El cònsol major del comú de Canillo s’ha mostrat satisfet “perquè anem incrementant l’oferta d’activitats turístiques i esportives de la parròquia que ens ajudin a desestacionalitzar la nostra oferta”. Amb les activitats obertes avui “es busca captar encara més un mercat de client d’aventura i acció que vol experimentar sensacions i experiències impactants”, segons ha manifestat el conseller de promoció turística i comercial del Comú de Canillo, Àlex Kinchella.

El ‘jumping’ i el ràpel són gestionats per l’empresa concessionària ASAN (Andorra Management Ski Area) que han determinat les condicions de seguretat i tarifàries de les instal·lacions. Així l’horari d’hivern d’obertura serà, durant el cap de setmana, d’11 h a 16 h tenint en compte sempre la climatologia. Les tarifes es divideixen en residents: de 90 € per ‘jumping’ i 60 € pel ràpel, i pels no residents: de 160 € per ‘jumping’ i 100 € pel ràpel.