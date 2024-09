La justícia confirma la denegació del permís d'armes a un home violent

Andorra la VellaLa policia va retirar el permís d'armes a un home per la seva conducta violenta i la Batllia va confirmar la denegació del permís, "en base als informes policials que constaven a les actuacions, que posaven de relleu una conducta violenta i conflictiva de l'interessat". La direcció del cos va considerar que el permís s'havia concedit "per error" i se l'havia de retirar per un motiu de seguretat pública.

El Tribunal Superior ha avalat la decisió de la policia perquè "no existeix un dret subjectiu a la possessió d'armes de foc, sinó que cal comprovar que no resulti de la concessió de la llicència un perjudici per als interessos públics o de tercers". El permís d'armes no és un dret indefinit sinó que "s'han de mantenir les condicions que van justificar la seva concessió durant tota la vigència de l'autorització".

La Justícia considera que a l'hora de concedir o de retirar un permís d'armes "l'Administració té un important grau de discrecionalitat". I l'home tenia "nombrosos antecedents desfavorables" quan li va ser retirat i posteriorment, quan el seu recurs per recuperar el permís es tramitava, va protagonitzar un nou incident administratiu.