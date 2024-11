La justícia confirma els prop de 900.000 euros d'indemnització a Genís Besolí

Andorra la VellaGenís Besolí, fill de Joan Besolí, tenia 20 anys quan l’abril del 2017 va patir un accident que el va deixar paraplègic. Com a guia de muntanya havia fet les pràctiques en una hípica i va tornar per demanar feina. Feia de guia d’equitació i de cuidar els cavalls. Un dia que no hi havia qui s’encarregués, el responsable de l’hípica li va dir que anés amb el tractor a recollir unes bales de palla que portava un camió. Una furgoneta mal aparcada impedia pujar al camió i, per tant, s’havien de carregar les bales. Es tractava d’utilitzar les punxes de l’elevador integrat al tractor i passar-les per sota de les bales. I així aixecar-les per portar-les a l'hípica.

Genís Besolí no havia fet cap pràctica amb l’elevador del tractor. El responsable li havia dit un dia que agafés el tractor amb l’elevador per moure una bala de palla. Com la punxava en comptes de passar les punxes per sota, va agafar ell el comandament.

Quan Besolí va rebre l’ordre de fer-ho quan va arribar el camió va acceptar perquè li havia encarregat el responsable. Hi havia poc espai i havia de maniobrar amb el tractor. Quan va aixecar una bala es va descompensar i li va caure a sobre. Ell va saltar del tractor per no quedar aixafat, però assegura que quan va caure a terra ja no sentia les cames.

A conseqüència de l’accident, Genís Besolí va quedar paraplègic. Va denunciar al responsable de l’hípica per la imprudència d’ordenar-li que fes una tasca perillosa per a la qual no havia fet cap pràctica.

El Tribunal de Corts va sentenciar al propietari de l’hípica a tres mesos de presó condicional i a sis mesos d’inhabilitació per estar al davant del negoci. Besolí demanava 2,6 milions d’indemnització, però el Tribunal ha fixat va xifrar en 877.466. El Tribunal Constitucional ha confirmat aquest dimecres, segons recull RTVA, que l'assegurança del tractor implicat en l'accident haurà de pagar la indemnització fixada per la justícia ordinària.