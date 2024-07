La justícia denega la prestació per gestació subrogada a una parella

Andorra la VellaEl Tribunal Superior ha confirmat la sentència. Una parella que va tenir un nadó per gestació subrogada al Canadà no té dret a rebre la prestació econòmica per maternitat de la CASS. Tal com informa RTVA, es deu a un defecte de forma.

El certificat de naixement legalitzat amb la inscripció al registre civil pertinent no van ser presentades a temps. A més, la seguretat social explica que en cap cas es pot al·legar discriminació, ja que sí que s'ha abonat en altres dos casos de gestació subrogada.