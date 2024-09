La justícia diu que Emili Campos pretén "desacreditar el sistema judicial andorrà"

Andorra la VellaL'enèsim recurs de l'advocat Emili Campos recusant batlles i magistrats, en aquest cas els membres del Tribunal Superior Vincent Anière, Carles Cruz i Jaume Tor, ha estat desestimat en segona instància. Aquest cop, però l'aute és especialment dur amb Campos tant en les formes com en el fons.

Es retreu al lletrat que "el recurs d'apel·lació conté afirmacions que clarament pretenen desacreditar el sistema judicial andorrà, i no compleix els cànons de respecte que cal mantenir en qualsevol escrit processal". Es critica que "es refereix de forma reiterada a membres d'aquest Tribunal com a 'funcionaris'" quan,"batlles i magistrats, tot i que perceben les seves retribucions dels pressupostos generals del Principat, no formen part de la funció pública -com si es tractés del personal que treballa a un òrgan administratiu més-". Es recorda que els consellers generals o els membres de Govern també cobren de l'Estat i no són funcionaris.

Per demostrar la suposada "enemistat manifesta" de la que es queixa Campos envers batlles i magistrats diu que aquesta "s'ha exterioritzat de forma tan intensa que fins i tot els mitjans de comunicació s'han fet ressò". I va aportar una notícia d'un mitjà digital espanyol que escriu sobre Andorra. Aquest article porta per títol 'L'advocat Emili Campos denuncia 25 batlles i magistrats andorrans a l'organisme europeu contra la corrupció'. En aquest article s'indica que "a banda dels magistrats d'aquest Tribunal Superior, d'alguns magistrats del Tribunal de Corts, i dels antics membres del Consell Superior de la Justícia, han estan també denunciats pel mateix advocat els quatre magistrats del Tribunal Constitucional".

El Tribunal destaca que la publicació d'aquest article fa evident que cap de les recusacions presentades per Campos contra batlles i magistrats no té cap base. El fet de denunciar 25 jutges "no fa res més que confirmar que no hi ha cap enemistat manifesta amb cap dels tres magistrats recusats, sinó que sembla que l'advocat està duent a terme una 'causa general' contra el sistema judicial andorrà".