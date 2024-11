La justícia manté l'expulsió d'un traficant que té una filla al país

Andorra la VellaUn home va ser expulsat per deu anys d'Andorra per una condemna per tràfic de drogues. Va recórrer perquè considerava que la mesura era desproporcionada. Al·legava que no portava una gran quantitat de droga i tampoc tenia antecedents penals. Afegia que té una filla menor, amb la qual manté un contacte periòdic. L'advocat indicava que "els instruments internacionals de drets humans protegeixen contra les ingerències indegudes en la vida familiar, com la que deriva de l’expulsió". L'element fonamental del recurs es basava en què perdria el contacte amb la filla menor.

Govern no compartia els arguments. Considerava que "representa un risc real per a la seguretat de les persones i l’ordre públic, com es desprèn de la seva condemna per tràfic de drogues. I que l’expulsió durant deu anys resulta proporcionada a les circumstàncies del cas, atesa la manca d’arrelament al Principat".

Els tribunals han avalat la decisió de l'executiu considerant que "no ofereix dubte que els fets acreditats en el procés són suficients per considerar que existeix un risc per a les persones, els béns i per a l’ordre públic, derivat de la permanència de l’interessat en el territori andorrà".

La sentència recull que "l’interessat no acredita un arrelament a Andorra, ja que no resideix al Principat, ni ha disposat mai de la pertinent autorització administrativa, ni hi desenvolupa cap activitat laboral. Només al·lega que resideix a Andorra una filla menor, però el cert és que no n’ha reconegut la paternitat ni resideix amb ella. Els contactes periòdics que al·lega es podran mantenir, malgrat la mesura d’expulsió, ja que l’agent té la nacionalitat espanyola i resideix a la Seu d’Urgell. D’altra banda, no s’acredita cap circumstància que pugui suposar una especial dificultat derivada del retorn al seu país d’origen".