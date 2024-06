L'accés al Pas no serà tancat dilluns pels pagesos francesos per no deixar Andorra aïllada

Andorra la VellaEls pagesos francesos han comunicat que dins de l’acció conjunta amb els agricultors catalans d’aquest dilluns no es bloquejarà l’accés al Pas de la Casa. Els agricultors han indicat que com que l’accés a i des d’Espanya al Principat és el més important es permetrà la circulació amb França. La carretera N-145 entre la Seu i Andorra estarà tallada durant 24 hores. Des de les deu del matí de dilluns, segons el grup impulsor Revolta Pagesa, a la mateixa hora de dimarts.

A efectes pràctics, però no es podrà arribar a Espanya passant per França. Els pagesos de l’Arieja i altres zones han advertit que faran un tancament coordinat amb els espanyols i ha citat que quedaran bloquejats set passos entre França i Espanya. Concretament: Pertus (Jonquera), Col d’Ares, Bourg madame (Puigcerdà), Bossost, Col du Pourtalet (Sallent de Gallego), Col du Somport (Canfranc) i Biriatou (Irun).

El representant dels pagesos francesos, Jérome Bayle, ha indicat que “és una situació històrica on els agricultors francesos i espanyols s’han unit per fer les mateixes reivindicacions”. Demanen una reducció del cost energètic, revisió de la fiscalitat agrícola o ajudes per a tenir plaques fotovoltaiques, entre altres.