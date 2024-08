L'accés al port de Cabús es tallarà durant dies pel mundial de BTT

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat informa en les seves xarxes sobre com afectarà el mundial de BTT a la circulació de la zona. I és que del 25 d'agost fins a l'1 de setembre, sempre entre les 6 hores fins a les 17:30, la CG4 serà la via que es veurà afectada per l'esdeveniment.

La circulació es veurà interrompuda des del PK6, a la sortida del poble de Pal en sentit nord, fins al port de Cabús.

Veïns, clients de la zona afectada i organització tindran circulació restringida des de la rotonda d'Erts fins al PK 6, a la sortida del poble de Pal en sentit nord.