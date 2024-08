L'acord d'associació revifa un tens debat a les xarxes

Andorra la VellaPartidaris i contraris a l'acord d'associació amb la Unió Europea han trobat a les xarxes un escenari on expressar els seus arguments per defensar el posicionament. En alguns casos, especialment amb polítics involucrats. De tots els 'conflictes' el que ha agafat una major volada és el que protagonitza l'empresari Ferran Goya amb el grup conegut com a Paladins del 'No': el notari Joan Carles Miñana, el metge Josep Antoni Touceda, el farmacèutic Joan Carles Taboada, el conseller del comú d'Escaldes Ramon Tena i l'expolicia i actual advocada Íngrid Ruiz.

La confrontació ha arribat a un punt molt més alt entre Goya i Miñana. L'intercanvi de retrets ha entrat, segons es pot constatar en els tuits, en l'àmbit personal. S'han acusat mútuament de falsejar dades, inventar-se-les o ser incapaç d'aportar-ne cap. L'intercanvi, lluny d'haver-se aturat, ha anat 'in crescendo' en els últims dies.