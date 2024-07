L'advocada que es va casar amb un pres a la Comella critica discriminació per part de la Policia

Andorra la VellaL'advocada que es va casar a la presó amb un home condemnat per extorsió ha utilitzat les xarxes socials per queixar-se d'un presumpte tracte discriminatori envers el seu marit. El matrimoni es va fer abans que l'home fos traslladat a Espanya on ha de complir el que li queda de condemna. Va ser el 'sicari' contractat pels germans d'una empresa de material que volien cobrar el deute d'una constructora.

El trasllat a Espanya va tenir lloc el 26 de juny. L'entrega del pres es va fer a la frontera i la policia andorrana va gravar un vídeo de com es va fer el procés. En les imatges es veia com arribava l'home custodiat a la frontera i era entregat a la policia nacional espanyola. Les imatges van ser penjades al Twitter de la policia andorrana.

L'advocada, que va defensar l'home en el seu judici, va criticar que posteriorment es va fer l'entrega d'un pres a França perquè compleixi la pena allà i la policia andorrana no va fer cap vídeo ni va penjar imatges a les xarxes socials. I es pregunta perquè hi ha aquesta discriminació i no es tracta a tothom per igual.

En el tuit de la policia s'indica que el pres, que té ordre d'expulsió per la qual no podrà tornar a Andorra, va decidir complir a Espanya la part que li queda de la condemna.

El missatge que va enviar, acompanyant al vídeo abans referit, és el següent:

Ahir vàreu lliurar un altre pres que va demanar el seu trasllat a França. On éreu? Perquè no vàreu venir a filmar? Perquè no en feu notícia? Perquè uns sí i d’altres no @andorra_policia

la igualtat de tracte i tal… què?