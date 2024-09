L'advocat de Montaner confia que la Fiscalia no recorri la sentència del Cas Costa

Andorra la VellaAlfons Clavera ha emès declaracions a aquest diari i RTVA on ha afirmat que "no creu" que la Fiscalia recorri l'absolució de l'acusació de revelació de secrets de la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner. El termini perquè la Fiscalia interposi un recurs a la sentència és fins a mitjan setembre. L'advocat de Carine Montaner ha assegurat que no creu que la fiscalia recorri l'absolució de l'acusació de revelació de secrets.

"Realment no li veig una viabilitat de fer recurs. No li veig possibilitat de fer recurs perquè la sentència és molt clara. Està molt ben feta. És una sentència que no deixa possibilitat de recurs. Deixa molt poc marge al ministeri fiscal. Jo crec que a hores d'ara ho ha analitzat i ha vist que no hi ha viabilitat en el recurs i dubto moltíssim que ho faci" ha declarat l'advocat.