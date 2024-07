L’Agència de Notícies Andorrana et convida a sopar a la borda El Jou

Aquest divendres 26 de juliol és el darrer dia per participar en el sorteig d'un sopar per a dues persones a la borda El Jou, el nou punt gastronòmic que Grup Pyrénées ha obert en una de les bordes més emblemàtiques del poble de Sispony. Per a poder entrar en el sorteig s’han de seguir tots els passos que s’indiquen al perfil d’Instagram de l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). El nom del guanyador/a s’anunciarà aquest dissabte 27 de juliol.

La borda El Jou es distingeix per la seva aposta ferma per la gastronomia tradicional i de proximitat. El restaurant ofereix una experiència culinària única que destaca per la seva dedicació a plats elaborats amb ingredients locals i de qualitat. En aquest sentit, els comensals poden gaudir d'una cuina autèntica que recupera els sabors tradicionals i els presenta amb un toc modern, sempre respectant l'origen dels productes. Aquest compromís amb la proximitat i la tradició no només garanteix una experiència gastronòmica inoblidable, sinó que també contribueix a la sostenibilitat i al suport dels productors locals.