A l'agost entraran 482.000 vehicles al país

Andorra la VellaJornada intensa de circulació de vehicles. A les portes del pont del 15 d'agost les retencions han estat habituals i s'han registrat en diversos punts del país. Així, al matí, ja cap a les deu, s'han començat a produir els primers problemes circulatoris, amb retencions tant a l'entrada com a la sortida per la frontera hispanoandorrana; a les entrades de Canillo i la Massana i també en l'entrada a Andorra per la frontera francoandorrana. Ja aquesta tarda, han continuat sent freqüents les retencions a la sortida per la frontera hispanoandorrana i també per sortir d'Andorra pel Pas de la Casa.

Des de Mobilitat recorden que ens trobem en ple període vacacional "un moment en què l'afluència de vehicles augmenta significativament, exigint una major previsió i precaució a la carretera". També destaquen que durant aquest mes d'agost, es preveu l'entrada d'aproximadament 482.000 vehicles al país.

Pel que fa als horaris de màxima afluència, a la frontera hispanoandorrana s'espera que aquests dies sigui entre dos quarts de deu del matí i dos quarts de tres del migdia en les entrades i entre les sis de la tarda i dos quarts de deu de la nit per a les sortides. Pel que fa a l'altre punt fronterer del país, les entrades es preveuen complicades entre dos quarts de nou del matí i dos quarts d'una del migdia, en les entrades, i entre dos quarts de quatre i dos quarts de set de la tarda en sentit sortida. Des de Mobilitat es recomana els conductors que s'informin sobre l'estat del trànsit per planificar els desplaçaments i que se circuli amb "precaució i paciència per garantir un viatge segur per a tothom".