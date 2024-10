L'alcaldessa d'Isona i Conca Dellà denuncia que la Generalitat no envia les comunicacions en català

Isona i Conca DellàL’alcaldessa d’Isona i Conca Dellà, Jeannine Abella, ha denunciat públicament que, segons assegura, la Generalitat envia comunicacions públiques a organismes públics només en castellà. Des de les xarxes socials, Abella ha mostrat com el Departament d’Interior li ha enviat un comunicat oficial en què advertia de l’activació del Pla Inuncat sense fer ús del català, amb la qual cosa incomplien l’article de l’Estatut que obliga el Govern català i els ajuntaments catalans a fer servir, com a mínim, el català.

La missiva que han rebut Abella i d’altres alcaldes i alcaldesses és signada pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), amb data d’aquest dilluns 7 d’octubre. La també diputada de Junts al Parlament per Lleida, l’Alt Pirineu i Aran pregunta a Interior “per quin motiu es fa en castellà” i hi afegeix que “agrairia que no es torni a repetir”. En aquest sentit, l’alcaldessa pirinenca veu “inadmissible que un departament de la Generalitat no es dirigeixi en català a la resta d’administracions i a la ciutadania”, tal com recull Ràdio Seu.

Davant d’aquesta denúncia, des de Protecció Civil s’han justificat afirmant que habitualment, per als avisos de l’Inuncat, envien un comunicat en castellà a organismes estatals com la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, però que en aquest cas també es va remetre aquest document “als contactes que l’havien rebut en català”. Malgrat aquest darrer matís, i consultada per ‘Segre’, Jeannine Abella ha respost tot reafirmant-se en el fet el dia de l’enviament -dilluns- ella no l’havia rebut en cap cas en català.