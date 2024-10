L'alimentació impulsa les vendes de les grans superfícies a Andorra

Andorra la VellaLes vendes a les grans superfícies comercials d'Andorra van experimentar un creixement del 3,3% durant el mes d'agost en comparació amb el mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades aquest dijous pel departament d'Estadística. Aquest augment es va veure principalment impulsat per la categoria d'alimentació, que va registrar un increment notable del 8,5%. En canvi, la resta de productes van patir una lleugera caiguda de l'1,3%.

Pel que fa a les variacions intermensuals, l'índex general de vendes va mostrar un augment significatiu del 33,9% en comparació amb el mes de juliol, tot i que aquesta dada no té en compte factors estacionals ni els efectes de calendari.

Si s'analitzen les vendes a preus constants, eliminant l'impacte de la inflació, l'increment general va ser més modest, amb un 1,3% d'augment en relació amb l'agost de 2023. En aquest context, les vendes d'alimentació van créixer un 6,6%, mentre que la resta de productes va patir una disminució més acusada, del 3,4%.

Pel que fa a l'ocupació a les grans superfícies comercials, no es va registrar cap variació en comparació amb el mateix mes de l'any passat, però sí que es va observar un augment del 2,4% respecte al mes de juliol d'aquest any. La distribució per gèneres es va mantenir estable, amb un 61,5% de dones i un 38,5% d'homes treballant en aquest tipus d'establiments. Tot i això, en comparació amb l'any anterior, la proporció de dones ocupades va disminuir un 5%, mentre que la dels homes va augmentar un 9,2%.

Aquestes dades confirmen que, malgrat la lleugera caiguda en certes categories de productes, el sector de les grans superfícies comercials es manté dinàmic, especialment gràcies al bon comportament de les vendes d'alimentació.

Finalment, la jornada laboral del personal ocupat en les grans superfícies comercials a l'agost es va distribuir entre el 90,4% que tenia una jornada laboral a temps complet, i el 9,6% restant dels ocupats, que gaudia d'una jornada laboral a temps parcial.