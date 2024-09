L'Alt Urgell tanca la campanya estival amb només 0,2 hectàrees cremades per incendis forestals

Andorra la VellaL'Alt Urgell i el conjunt del Pirineu tanquen una campanya d'incendis forestals que ha estat molt més tranquil·la del que es preveia inicialment. Tal com recull Ràdio Seu, a la majoria de comarques la superfície cremada ha estat mínima i molt per sota de la d'altres estius recents en què hi ha hagut grans incendis.

Segons el recull provisional dels Agents Rurals, per exemple, a l'Alt Urgell només s'ha registrat un petit incendi en tot l'estiu. Va ser el 3 de juliol al municipi de les Valls d'Aguilar, on es van cremar tot just 0,2 hectàrees de massa forestal. I a la Cerdanya, hi ha hagut dos focs però la seva incidència encara ha estat menor: el dia 1 de juny es van cremar 0,04 ha al municipi de Bellver; i el 25 de juliol, 0,01 ha a Ger.

Al Pallars Jussà, una de les comarques pirinenques on hi sol haver més risc per les seves altes temperatures d'estiu, la situació ha estat semblant: només hi ha hagut un foc de 0,08 ha a Gavet de la Conca, el 12 de juliol, i un altre de 0,14 ha a Castell de Mur, l'1 d'agost.

El foc més important de l'estiu a tot el Pirineu va ser el 4 d'agost a Sort, on es van cremar 2,66 ha a tocar de la carretera N-260, a prop del nucli urbà i tot coincidint amb la Festa Major de la vila. També al Pallars Sobirà, el dia abans -3 d'agost- hi va haver un petit foc de 0,02 a Alins. Finalment, a l'Aran i a l'Alta Ribagorça no s'ha registrat cap incendi.

Per tant, sumant totes aquestes dades, el resultat és que a l'Alt Pirineu i Aran només s'han cremat 3,15 hectàrees de superfície forestal. Una xifra que no es preveu que s'incrementi significativament en el que resta d'estiu, gràcies a les pluges d'aquest començament de setembre. En aquest sentit, el risc més elevat es va produir a final de juliol, quan es va tancar l'accés a alguns espais naturals de l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, però la resta de dies de l'estiu el perill ha estat en general moderat o baix, segons el mapa que actualitzen cada dia els Agents Rurals.

El balanç també és positiu a d'altres comarques de muntanya. Per exemple, al Solsonès, tot i que han estat alguns dies amb risc màxim, només hi ha hagut tres incendis: el 30 de juny a Navès i el 3 d'agost a Lladurs i a Olius. Entre els tres només han sumat 0,09 ha. I al Berguedà, tan sols es van cremar 0,02 ha a Viver i Serrateix el 2 d'agost. Al nord del Berguedà i al Ripollès no hi ha hagut cap foc forestal.

Menys de 500 ha cremades al conjunt de Catalunya

A nivell de Catalunya, entre el juny i l'agost s’han cremat 495,3 hectàrees entre boscos, superfície agrícola i urbana. És la xifra més baixa des del 2020 quan, coincidint amb la pandèmia, només se’n van cremar 90,3 en el mateix període, i la tercera més baixa dels darrers 15 anys: només els estius del 2013 i el 2018 es va registrar menys terreny cremat que el d’enguany.

El cap dels Agents Rurals a l’àrea regional de Barcelona, Jaume Torralba, ha fet per a l’ACN un balanç “força positiu” de la campanya i atribueix aquests resultats a la pluja que va arribar el mes de juny i als altres ruixats que hi ha hagut la resta de l'estiu, a més de la “consciència ciutadana”.

Torralba ha admès que s’esperaven un “any més dur”, per la situació de sequera encara viu bona part de Catalunya, però apunta que la vegetació “va aprofitar” els ruixats que van caure al juny i que van permetre recuperar bons nivells d'humitat. Això, segons el cap dels rurals, va fer entrar Catalunya a l’estiu “en condicions bones”. A banda de les pluges, el dirigent dels Agents Rurals ha destacat el paper del Pla Alfa del departament d’Interior, que regula “quines activitats es poden fer i quines no” i restringeix l'accés a espais naturals si s'escau. Finalment, també s'ha subratllat el “paper clau” de les Agrupacions de Defensa Forestal. Torralba recorda que des de fa dècades "una part de la societat civil s’organitza”, tal com ho demostra que gairebé 800 dels 947 municipis compten amb la seva ADF, amb voluntaris que “cuiden i vigilen” els boscos.

L'incendi més greu d'enguany ha estat a Ciutadilla, a l’Urgell, on el 31 de juliol es van cremar 273, de les quals 191 eren agrícoles, 82 forestals i 0,35 urbanes. El segon més gran ha estat a Artesa de Segre, el 9 d’agost, i va cremar 71,3 ha. La resta de focs d'aquest estiu no han superat en cap cas les 25 ha.