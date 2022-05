L'Andorra Multisport Festival dobla els inscrits en la segona edició

Escaldes-EngordanyLa segona edició de l'Andorra Multisport Festival camina amb pas ferm. A menys d'un mes del seu inici ja ha doblat els inscrits respecte la primera edició que es va viure l'estiu passat. Així ho ha explicat Agustí Pérez, responsable d'Ironman al Principat, durant la presentació del certament que s'ha realitzat aquesta tarda a la Sala Manel Cerqueda d'Andbank. Així doncs, i encara amb el procés d'inscripcions obertes, ja s'han superat els 3.300 inscrits, pels 1.800 que hi va haver tot just fa un any. "Estem molt contents del ritme d'inscripcions que hi ha i que aquesta segona edició consolidi les proves que aquí se celebren" ha afirmat Pérez.

L'acte ha comptat amb la presència de nombroses autoritats, encapçalades pel ministre de la Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a banda del cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, els de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i Mireia Codina, la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa i el major d'Ordino, Josep Àngel Mortés; a la sala també hi havia els secretaris d'estat Justo Ruiz i Marc Galabert. La benvinguda ha anat a càrrec del CEO d'Andbank Carlos Aso qui ha refermat "el compromís de l'entitat amb aquest esdeveniment i amb el país, com a banca degana que som".

Quatre proves

La present edició del Multisport Festival comptarà amb 4 competicions: la Volta als Ports (24 al 26 de juny), la Trail 100 Andorra by UTMB (24 al 26 de juny), l'Andorra MTB Classics (29 de juny a 2 de juliol) i l'estrella del programa, l'Ironman 70.3 (3 de juliol). Cal destacar però que una de les grans novetats és que enguany la Trail 100 que es realitza a la parròquia d'Ordino, comptarà amb l'aval de les millors curses de muntanya del món com és el suport de Ultra Trail Mont Blanc. Aquest fet, segons ha explicat Mortés, situa la cursa "en el top25 mundial de les curses de muntanya". Un pas més, sens dubte, cap a la consolidació del Principat com un pol d'atracció mitjançant l'esport.

Malgrat que la competició transcorrerà per diferents parròquies, el centre neuràlgic tornarà a ser el Parc Central d'Andorra la Vella, que "s'equiparà com un autèntic estadi tant per les competicions que acabin allí, com perquè els aficionats puguin seguir els esdeveniments en les pantalles gegants" ha declarat Gallardo que ha afegit que "el fet que Ironman continuï apostant i s'instal·li al país, ens dona una garantia de cara als esportistes i comptarem amb atletes professionals en les diferents proves".

Un retorn de 6,2 milions

Amb les xifres d'inscrits que hi ha avui, Pérez ha explicat que "calculem que arribin al Principat unes 10.000 persones que deixaran un impacte econòmic directe d'uns 6,2 milions". Cal recordar que, en la majoria de casos, els atletes vénen acompanyats de familiars i en aquest sentit, el dissabte abans de l'Ironman hi haurà l'Ironkids, una prova perquè els més petits de la casa puguin fer la primera presa de contacte d'una cursa de resistència. Aquest no és l'únic benefici que en treuen les empreses del Principat, doncs segons ha indicat Pérez, "Ironman treballa activament amb més de trenta empreses del país i forma part de la generació de negoci a la que ens vam comprometre".