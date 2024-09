L'anunci d'un traster per 65.000 euros que ha encès les xarxes

Andorra la Vella“Traster de 20 metres quadrats amb característiques excepcionals”. Aquest anunci ha derivat en una forta polèmica a les xarxes socials perquè l’espai està adaptat per ser ‘habitable’ fins al punt que a la fotografia es veu un matalàs i hi ha “una ‘encimera’ per cuinar, perfecta per preparar menjars de forma pràctica”. També hi ha “dutxa i bany complet, afegint un toc de confort i funcionalitat”. Està situat a Andorra la Vella en “una zona residencial de gran prestigi per la tranquil·litat i seguretat”. No es proposa que sigui directament un pis perquè no pot tenir cèdula d’habilitat, però es deixa clar que és habitable. Per si podien haver-hi dubtes hi ha la fotografia d’un matalàs.

El traster és a la venda per 65.000 euros. És o era perquè ahir a la tarda després que es fes públic l’anunci i s’iniciés una allau de crítiques a les xarxes, l’anunci va ser retirat. Al portal Idealista es podia llegir que el propietari havia decidit treure’l.