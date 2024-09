L'any 2025, crucial per a la despenalització de l'avortament

Andorra la VellaJa fa anys que perdura el debat sobre l’avortament en el país. Diferents grups parlamentaris han posat aquest tema sobre la taula en diferents legislatures, però “sempre s’ajorna”, ha afirmat la presidenta suplent del grup parlamentari de Concòrdia, Núria Segués. La representant de Concòrdia ha demanat al Govern quins passos s’han fet sobre la despenalització de l’avortament perquè des de la formació tenen la sensació que “no s’ha avançat”, ha assenyalat la consellera. En aquest sentit, i davant la insistència de la societat, Segués ha remarcat que ha “arribat l’hora d’actuar perquè podem fer un pas més a Andorra”.

“Estem disposats a fer el pas i no és cert que no s’hagi avançat”, ha respost el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. El ministre ha afirmat que aquest tema, com ja s’ha anat anunciant d’ençà que es va informar de la voluntat de treballar en la despenalització, s’està portant amb saviesa i discreció. Baró ha explicat que s’està articulant una proposta, ja que estan “treballant en el text” i que s’ha fixat com a horitzó el “2025”. A més, ha afegit que, fins i tot, potser els avenços “arribarem a concloure’ls”. El polític ha assegurat que es volen trobar vies per protegir la dona i fer avenços en aquesta matèria, però no posant en risc “l’estructura del coprincipat”.

Segués també ha preguntat durant la sessió de control si hi ha la voluntat d’eximir tant a la dona embarassada com el facultatiu que l’acompanya en cas que hi hagi una despenalització. Baró ha tornat a demanar discreció per no fer cap pas en fals que pugui “malmetre el procés, que està avançant de manera correcta”. El tema s’ha posat sobre la taula, però a hores d’ara no hi ha una resposta ni un text articulat, ha agregat Baró sobre això. El ministre també ha utilitzat la paraula discreció per respondre a la pregunta que ha demanat Segués sobre si es contempla incloure la interrupció voluntària de l’embaràs la cartera de serveis de la CASS a efectes que sigui reemborsat.

D’altra banda, Segués ha volgut conèixer quins són els protocols de seguiment que fan des del Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD). La ministra de Salut ha detallat com es porten a terme i ha assegurat que “el servei el valoren positivament, no hi ha constància de cap incidència i els ciutadans estan contents”. Mas, a petició de Segués, també ha concretat que estan desenvolupant l’Estratègia Nacional Sexual i Reproductiva.