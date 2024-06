L'Aravell Golf Andorra Open by Creand duplica el nombre de participants en els classificatoris

Andorra la VellaL'Aravell Golf Andorra Open by Creand no para de créixer i consolidar-se al món del golf com un dels torneigs preparatoris per a joves promeses de l'esport, just abans de fer el salt al circuit europeu. Emmarcat en l'Alps Tour, una sèrie de competicions que es duen a terme en pistes situades en les muntanyes, la 3a edició del torneig andorrà ja compta amb una dada molt positiva a una setmana del tret de sortida. En els classificatoris que es disputaran el pròxim 24 de juny, s'ha duplicat la participació en comparació amb la de l'any anterior, passant de 20 a 40 golfistes dels quals 6-7 seran tricolors. A més, cal destacar que ja s'ha confirmat la presència de 144 jugadors de 20 nacionalitats diferents en aquest campionat que se celebrarà del 27 al 29 d'aquest mes de juny. "Per nosaltres és un èxit, cada any hi ha més jugadors, més nacionalitats i inclús hi ha una llista d'espera" ha revelat el promotor del torneig Aravell Golf Andorra Open by Creand, José Manuel Lara.