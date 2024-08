L'Arieja preveu cues a la carretera amb Andorra durant els mesos de setembre i octubre

Andorra la VellaEl Consell Departamental de l’Arieja ha comunicat que hi haurà cues en la carretera de connexió amb Andorra durant dos mesos. Concretament, des de l’1 de setembre fins el 30 d’octubre. El motiu serà l’obra de reparació que es realitzarà en el pont de Lareng, a Mérens-les-Vals, situat a l’RN20.

Durant dos mesos es donarà circulació alternativa per les obres i es preveu que això provoqui retencions en diverses fases de cada jornada i especialment el cap de setmana quan hi ha una forta càrrega de vehicles que van i venen d’Andorra.

Durant el cap de setmana, per minimitzar les retencions, s’habilitarà un sistema amb persones donant pas alternatiu en comptes d’un semàfor per agilitar el trànsit. L’avís es fa perquè els que vulguin circular per l’RN20 tinguin en compte aquesta situació.