L'Associació de Trasplantats i Donants reclama que es puguin donar òrgans al país

Andorra la VellaL'Associació de Trasplantats i Donants (ATIDA) té constància d'un centenar de persones que han estat trasplantades. El ministeri de Salut té confirmats 30 casos durant l'any passat, la majoria trasplantaments d'òrgans. Les donacions d'òrgans de gent d'Andorra s'ha de fer a Espanya o França perquè al Principat no hi ha la infraestructura necessària per realitzar-ho.

El president d'ATIDA, Toni Gamero, explica que si es pogués fer la donació al Principat segurament l'equip de professionals que se n'encarregui es desplaçaria per fer tot el procés. Segons recull Andorra Televisió, L'associació també reclama a Salut quants repatriaments de cossos de donants s'han fet i cobert econòmicament, tenint present la partida de 50.000 euros que es va reservar ara fa dos anys. Per insistir en aquesta i la resta de reivindicacions, s'han reunit amb els partits polítics i ho faran amb el Govern aquest juliol.