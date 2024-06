L'Avui serà un bon dia d'RTVA impulsa una iniciativa per recaptar fons en la lluita contra l’Alzheimer

Andorra la VellaEl programa Avui serà un bon dia, coincidint amb la recta final de la temporada de ràdio, ha presentat avui una iniciativa solidària que es pretén que es converteixi en un clàssic amb el temps. RTVA impulsa una iniciativa que en aquesta primera edició recaptarà fons per l’AAMA (Associació Andorrana per la Malaltia de l’Alzheimer).

L’objectiu de la campanya és aconseguir els recursos necessaris perquè l’associació pugui adquirir 20 geolocalitzadors que poden resultar fonamentals en situacions molt freqüents per les famílies amb malalts d’Alzheimer. Les persones que vulguin col·laborar amb la campanya ho podran fer enviant els SMS que vulguin al 717 amb la paraula AVUISOLIDARI (cada missatge té un cost d'1.57 euros).

“El programa és un instrument d’informació i entreteniment per la població però també volem aprofitar la nostra plataforma per ajudar a entitats que ho puguin necessitar i en aquesta primera edició vam detectar que podíem ajudar els malalts d’Alzheimer d’Andorra i les seves famílies i ens hem tirat de cap” ha afirmat el director i presentador de l’Avui serà un bon dia Gabriel Fernàndez i ha afegit que “ara necessitem els nostres oients i esperem que ens ajudin a arribar als prop de 2000 euros que costen els geolocalitzadors”. Fernàndez també ha volgut agrair “a la direcció de la casa i als companys que s’hagin involucrat al 100% en aquesta idea tan bonica”.

“Estem molt agraïts a RTVA per haver pensat en nosaltres i només puc dir que per una associació com la nostra ajuts com aquest són molt ben rebuts i en aquest cas els geolocalitzadors seran molt valuosos” ha afirmat en roda de premsa la presidenta d’AAMA, Montserrat Valls. La campanya conclourà el 21 de juny coincidint amb el darrer programa de la temporada de ràdio que es realitzarà a l’exterior, a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella.