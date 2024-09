L'edifici Solà d'Enclar tindrà cinc apartaments que estaran disponibles a finals d'any

Andorra la VellaEl projecte de pisos amb suport, ubicat a l'edifici Solà d'Enclar de Santa Coloma i amb capacitat per a 18 usuaris, es preveu posar en funcionament a finals d'aquest any. Així es desprèn de la resposta escrita que la ministra de Salut, Helena Mas, ha traslladat a la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, en què demanava diverses qüestions relacionades amb l'aplicació de l'acord sobre salut mental de l'any 2022.

L'equipament, a més, preveu disposar de cinc apartaments (amb capacitat d'entre cinc i nou places) amb suport a la llar i una altra planta amb nou habitacions (amb capacitat d'entre nou i tretze places) en condició de llar amb suport. Aquest recurs té els objectius de permetre el retorn de persones ingressades en recursos de llarga estada, si escau, i d'atendre persones que actualment són en altres recursos poc específics. Altrament, Mas posa en relleu que el SAAS disposa de dos pisos propietat de la Fundació Aurora Fornés, amb capacitat per a 8 persones.

A més a més, des de Salut també s'informa que s'ha dut a terme un conveni de col·laboració amb el Bisbat d'Urgell i Benito Menni CASM, de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús. L'acord es concreta en tres eixos principals: l'atenció a persones d'edat adulta que necessiten fases d'hospitalització; l'atenció en l'etapa infantojuvenil, prioritzant l'adolescència, i la col·laboració en activitats docents i de recerca. "Els serveis promoguts es basen en el model de recuperació, un model centrat en la persona en què la continuïtat assistencial i l'acompanyament del cicle vital són clau", exposa.

D'altra banda, Mas també destaca en la resposta que un total de vint-i-nou persones s'han beneficiat fins ara del programa 'Primer la llar', un servei que té com a objectiu oferir un acompanyament a les persones que ocupen els habitatges de l'edifici Casa Aristot Mora. Del total de beneficiats, un 58,6% són del gènere masculí (17 persones) i el 41,4% del gènere femení (12 persones). Pel que fa a l'edat, un 10,3% tenen entre 18 i 30 anys (3 persones), un 7% entre 31 i 40 anys (2 persones), un 27,6% entre 41 i 50 anys (8 persones), un 31% entre 51 i 60 anys (9 persones), i el 24,1% restant tenen més de 60 anys (7 persones). Quant a la situació familiar, hi ha 23 persones soles (algunes amb algun familiar a Andorra, però la gran majoria sense cap vincle familiar al país), una família monoparental i dues unitats familiars formades per dos adults (mare i fill i avi i net).

Actualment, els serveis socials d'atenció primària estan integrats per 14 treballadores socials i 6 educadores socials, que treballen als centres d'atenció primària de les diferents parròquies. Això suposa un increment de dues treballadores socials i d'una educadora social respecte del 2023. A l'octubre, a més, es preveu la incorporació d'una altra educadora social en aquest servei.

Finalment, la ministra destaca les accions que s'han dut a terme per corregir les deficiències i mancances detectades en el PISMA, entre les quals destaquen els treballs per a la millora en les infraestructures d'hospitalització infantojuvenil; la previsió de desenvolupament d'un centre de salut mental d'atenció comunitària a les dependències de l'edifici Ròdol; l'augment en el nombre de psicòlegs del SAAS; o la creació de dos equips d'atenció comunitària (EAC), un per a l'atenció infantojuvenil i un per a la d'adults, amb especial dedicació a persones amb problemàtiques cròniques o complexes.