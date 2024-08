L'empresari espanyol, Jose Elías, revela que es quedarà a Badalona tot i el seu desig de viure a Andorra

Andorra la VellaEn els darrers anys, Andorra s'ha convertit en un destí atractiu per a molts 'youtubers', 'influencers' i personalitats famoses que busquen pagar menys impostos. El Principat ofereix una fiscalitat molt avantatjosa en comparació amb Espanya, amb un IVA del 4,5% (que en alguns casos pot arribar al 0% o l'1%) i un IRPF molt més baix. Segons expliquen des d'Idealista, els ciutadans a Andorra "estan exempts de tributar pels primers 24.000 euros ingressats durant un mateix exercici fiscal".

És el cas del milionari José Elías, qui a través del seu compte de X ha explicat per què no es traslladaria mai a Andorra per pagar menys impostos. La seva opinió és contundent: "Em van preguntar si em mudaria de Badalona. La meva resposta és 'no'. Jo crec en els impostos".Elías afegeix: "Penso que cal pagar-los per garantir que el teu fill tingui educació i perquè el fill del que no pugui pagar-ho tingui educació. Perquè el que tingui diners pugui anar a un hospital a curar-se i perquè el que no en tingui també".

Tot i que l'empresari ja va revelar el seu amor per Andorra i agrega que no li falten ganes per la càrrega fiscal que sigui el destí escollit en cas de marxar d'Espanya. "No obstant, això no fa que no vulgui marxar a Andorra o qualsevol altre lloc". Els 'youtubers' més coneguts que han traslladat la seva residència a Andorra destaquen El Rubius, Willyrex, TheGrefg i Patry Jordan.