L'empresonat per portar CBD va rebutjar l'expulsió del país a canvi de ser alliberat

Andorra la VellaLa fiscalia va oferir un acord al jove empresonat per tenir 500 grams de CBD (contingut de la marihuana medicinal) pel qual el deixava en llibertat si acceptava ser culpable d'un delicte de possessió de drogues que seria intercanviat per una expulsió del Principat durant uns anys. El jove ha refusat la proposta ja que considera que no ha comès cap delicte. L'expulsió, tenint en compte que viu a Andorra, significaria que mai més podria residir al país perquè no es concedeixen permisos a qui te antecedents penals.

El jove porta gairebé onze mesos perquè va ser empresonat de forma provisional a finals de l'any passat i el 30 de maig es va autoritzar una nova pròrroga que si finalitza, com així sembla, complirà un any tancat en espera de judici. L'acusat prefereix anar a vista oral amb l'esperança que es reconeixerà la seva innocència.

El Tribunal Constitucional ha donat un nou cop de porta al jove. S'havia presentat un recurs d'empara perquè se'l deixés en llibertat provisional instant que no hi ha motivació suficient per mantenir una mesura destinada a que no s'evadeixi o destrueixi proves. Com està arrelat a Andorra, i no té intenció de marxar perquè si no hauria acceptat l'expulsió, es reclamava que no te ia cap sentit mantenir la presó provisional. El Constitucional ha rebutjat el recurs, segons fonts properes al cas, perquè consideren que la decisió de mantenir-lo tancat en espera de judici no és una mesura sense una base legal i, per tant, l'avalen.