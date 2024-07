L'especulació immobiliària es taxarà amb fins a una quarta part del benefici

Andorra la Vellaa llei òmnibus per combatre el problema de l’habitatge inclourà una revisió de l’impost sobre les plusvàlues immobiliàries quan es ven un pis i de les exempcions de l’Impost de Transmissions Patrimonials per la compra del primer habitatge. L’objectiu del ministre de Finances Ramon LLadós és posar fre a l’especulació i gravar amb una alta càrrega impositiva la venda d’un pis quan faci menys de dos anys que s’hagi adquirit. Amb menys de dos anys entre la compra i la venda hi haurà una taxa del 25% del benefici que s’hagi obtingut. En el mateix sentit de castigar l’especulació, però no les compres d’habitatges per a ús propi o lloguer a llarg termini, no es cobrarà impost quan hagin passat deu anys des de la compra de l’habitatge.

Ramon Lladós va explicar a ATV que “bàsicament vas a atacar l’especulació, perquè si tu compres un bé immoble i el vens en menys de dos anys hauràs de pagar un 25% de la plusvàlua que tinguis, és un impost molt considerable, i aquest impost va baixant a mesura que van passant els anys, i al cap de deu anys ja no hauràs de pagar l’impost de la plusvàlua perquè si has tingut l’habitatge deu anys és perquè no has anat a especular, és perquè realment hi vivies o en feies algun ús.”

Els residents que comprin el seu primer habitatge per un valor inferior a mig milió d’euros no hauran de pagar l’impost de transmissions patrimonials. Actualment, només s’estava exempt d’aquest gravamen quan el cost de l’habitatge era inferior a 300.000 euros.

El titular de Finances insisteix que la llei atacarà tots els vessants del problema de l’accés a l’habitatge, agreujat pel fet que la població ha crescut un 4%. També ha recordat que moltes residències s’han reconvertit en apartaments turístics i que molts dels nous residents reclamen llars d’alt standing.