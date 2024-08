L'executiu no va corroborar si les dades per atorgar préstecs Covid eren certes

Andorra la Vella“No s’han observat mecanismes eficaços per avaluar la bondat i integritat de la totalitat de les dades i informació presentada pels sol·licitants en aspectes com la informació referida al negoci o a la societat, la comunicació de la totalitat de la informació financera o evidència d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries”.

Aquest és el resum que fa el Tribunal de Comptes respecte a la falta de diligència de Govern a l’hora d’analitzar la documentació i l’estat de les empreses que havien demanat crèdits tous. Es tracta del segon programa de crèdits tous per ajudar les empreses a superar els problemes derivats de la pandèmia. El segon programa es va dotar d’un import de 100 milions d’euros. L’import finalment atorgat va ser de 22.874.400 euros.

El Tribunal de Comptes considera que no es van fer anàlisis correctes de quina era la situació financera dels demandants i, per tant, el risc que hi havia de no recuperar els préstecs tous a 0%. I és especialment significatiu, segons indica el Tribunal, que ni tan sols es controlava si el sol·licitant tenia deutes tributaris amb les administracions.

Més de 200 préstecs

El total atorgat va representar un 61,83% del total sol·licitat. De les sol·licituds presentades, un 24,38% es van desestimar, un 28,27% van ser estimatòries i un 47,35% van ser parcialment acceptades. Considerant el total de les operacions l’import mitjà de l’ajut en el programa va ser de 80.828 euros. Pel que fa al cas de les desestimacions, de les 69 sol·licituds desestimades, i després de la presentació dels recursos pertinents, dels 12 recursos presentats es van estimar 4 sol·licituds atorgant avals per import de 154.351 euros. En total, 214 estimades o estimades parcialment i 69 denegades.