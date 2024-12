L'Hibernation arriba a la 7a edició amb una identitat visual renovada

Andorra la VellaEl festival Hibernation, la cita emblemàtica per als apassionats de la música electrònica i les aventures alpines, torna el 2025 amb una edició inèdita sota la temàtica 'Edge of Dawn'. Aquesta 7a edició marca un punt d’inflexió per a l’esdeveniment, amb una programació musical atrevida, una identitat visual renovada i una organització centrada en dos dies: el 14 i el 15 de març de 2025. Al cor del domini esquiable de Grandvalira, el festival combina neu i música.

Aquest any, l'Hibernation explora una nova dimensió artística inspirada en la tensió entre el crepuscle i l'alba. La temàtica 'Edge of Dawn' es reflecteix en els visuals i l'escenografia del festival, capturant la dualitat entre l'ombra i la llum, entre el dia i la nit. Així doncs, esquí i música s'entrellacen per oferir una experiència sensorial completa.

Per inaugurar aquesta edició, l'Hibernation acollirà ZAMNA, coneguda pels seus esdeveniments immersius de Tulum a Mykonos, oferint una nit captivadora i inoblidable amb les actuacions d’Argy i Fideles, figures destacades de l’escena electrònica internacional que donaran el tret de sortida a la primera nit.

La segona nit estarà marcada per actuacions de grans icones de l’escena techno mundial, com ara Adam Beyer, mestre indiscutible dels sons techno hipnòtics, Joris Voorn, ambaixador de melodies captivadores i ritmes subtils amb sets profundament immersius, i Creeds, talent emergent que fusiona hard techno amb influències modernes, aportant una energia única.

L'Hibernation 2025 destaca pel seu suport als artistes emergents i als talents locals. Artistes prometedors com Rouge, Kichta, Eshka, Denyl Brook i Uphoria faran vibrar els assistents durant el dia i la nit. A més, els talents locals tindran un espai destacat amb artistes com Cami Alvarez, Richy Vuelcom b2b Pitt-L, i Robznow, que aportaran un toc autèntic i arrelat a aquesta experiència alpina única.