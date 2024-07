L'obertura al públic de la gran llacuna de Caldea s'avança al 27 de juliol

Escaldes-EngordanyCaldea, el centre d'oci termal d'Andorra, reobrirà la gran llacuna al públic el pròxim 27 de juliol amb unes instal·lacions totalment renovades. Aquest emblemàtic espai, doncs, estrenarà un 'look' més minimalista i modern, amb revestiments i paviments blancs, i comptarà amb una il·luminació al fons de la llacuna que la transforma en un cel estrellat, nova zona de relax enjardinada i un escenari per a espectacles. Així mateix, i per a commemorar el 30 aniversari de Caldea, durant el mes d'agost es programaran espectacles i tallers wellness que seran un reclam més de la temporada d'estiu.

Aquest estiu, a més, Caldea estrena també unes noves modalitats d'accés a l'spa que permetran als visitants triar el pla perfecte. L'accés Caldea Classic, ideal per a tots els públics majors de 5 anys, inclou l'entrada gran llacuna, la llacuna panoràmica, els indoromans i la sauna i hammam. L'accés Caldea Plus, ideat per a majors de 12 anys, inclou l'entrada a totes les instal·lacions de l'Accés Caldea Classic, a més del famós bany d'aranges i el de llimones situats a la planta superior.

I finalment, l'accés Caldea Premium, reservat per a majors de 16 anys, és l'entrada més completa que dona accés a totes les instal·lacions, entre elles, la gran llacuna reforma, la llacuna interior de tres nivells, la sauna cromàtica amb paret salina i la cabina de gel. Aquesta modalitat inclou el préstec de xancletes, tovallola i barnús, i l'accés gratuït a tallers wellness.

Commemoració del 30 aniversari amb un nou espectacle

La gran llacuna serà també el centre neuràlgic del nou espectacle que Caldea estrenarà el 9 d'agost. Amb una proposta que fusiona acrobàcies amb dansa urbana, dos acròbates amb straps crearan figures aèries sobre la gran llacuna, acompanyats per un grup de ballarins que interpretarà una coreografia al voltant dels llums i dels jocs d'aigua. L'espectacle, que es podrà veure fins al 25 d'agost, tindrà dos passis diaris: a les 11.40 i a les 21.40 hores. El xou podrà veure's adquirint qualsevol modalitat d'accés.

Paral·lelament, amb l'accés Premium es donarà accés les 'Champagne Sessions' tots els divendres i dissabtes, i del 9 al 25 d'agost es traslladaran a la llacuna exterior i comptaran amb un xou especial amb artistes i la música en directe d'un DJ.

També, els tallers wellness ampliaran la seva programació de bols tibetans i mindfulness, i estrenaran una innovadora i inèdita versió de mindfulness a l'aigua amb música creada exclusivament per a Caldea, pel compositor català David Sitges Sardà, màster en musicoteràpia, que ha dissenyat música per a esdeveniments i espots d'empreses com PortAventura i ha participat en la creació de bandes sonores de pel·lícules i documentals.

Nou concepte gastronòmic al restaurant Blu

El mateix 27 de juliol, el restaurant Blu enceta una nova etapa que posa en valor els sabors dels productes de la terra per oferir una cuina actual, desenfadada i equilibrada. Amb una carta totalment renovada, el nou Blu oferirà un servei de cuina contínua de les 8 a les 22.30 hores.

Al matí, hi haurà un ampli servei d'esmorzar amb entrepans, torrades d'alvocat i brioixeria variada per començar el dia d'una forma saludable i energitzant. Entre hores, s'oferiran plats per compartir com l'atrevida ensalada russa amb cua de llagostí i pomelo i les autèntiques braves amb allioli escalivat.

La fórmula pels dinars i sopars inclou principals per a tots els paladars amb plats de producció pròpia elaborats amb matèries primeres fresques, naturals i amb tècniques de cuina que treuen el màxim a les propietats dels aliments. De la carta de plats principals, destaquen les creatives milaneses, les smash burguers, i els guisats com ara el calamar farcit amb botifarra esparracada i l'arròs sec de secret ibèric i trompetes de la mort. També, es recuperen les pastes i originals pizzes com la de massa negra al carbó amb alls tendres i porros.