L'obligació d'atendre en català porta la ultradreta espanyola a boicotejar Andorra

Andorra la VellaL’atac des de la ultradreta espanyola i els seus mitjans contra Andorra per les noves obligacions derivades de la Llei del Català ha agafat més virulència. Fins a la data s’havien estat vessant crítiques considerant que s’estava discriminant per no permetre que tothom atengui en castellà als comerços del Principat. La notícia de les multes d’entre 600 i 10.000 euros per als establiments que no atenguin en la llengua oficial a partir de l’any vinent ha estat el detonant de la campanya.

L’atac, però ha fet un important salt de qualitat. Coneguts ultradretans anticatalans han engegat directament una campanya on es demana boicotejar el Principat. L’excusa que addueixen és que Andorra està demostrant “hispanofòbia” amb les lleis per garantir el dret de ser atès en català en un país on aquesta és l’única llengua oficial. Es demana que no es compri en un estat que “s’ha apuntat al supremacisme català”.

La via per obviar que Andorra pugui protegir la seva llengua oficial és que aquests mecanismes només poden ser utilitzats en sectors com l’educació o l’administració, però mai promoure l’ús de l’idioma oficial en la vida quotidiana. Per tant, la ultradreta considera que intentar garantir que qui s’adreci en català a un dependent pugui ser contestat en l’idioma oficial és perseguir el castellà. L’article, però considera la mesura hispanofòbia, sense entrar en quins altres idiomes són ‘perseguits’ per aquesta mesura.