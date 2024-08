L'OMS torna a declarar l'emergència sanitària pel brot de verola del mico

Andorra la VellaCom ja va fer el 2022, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha tornat a declarar l'emergència sanitària internacional, el seu nivell d'alerta més alt, pel brot de verola del mico (monkeypox) a l'Àfrica, on s'ha registrat un augment de casos sense precedents. Ho ha anunciat aquest dimecres en una conferència de premsa el director general de l'organització sanitària, Tedros Adhanom, després d'analitzar la situació amb 16 experts. "Avui el comitè d'emergència m'ha confirmat i m'ha avisat que, a parer seu, la situació constitueix una emergència pública de preocupació. He acceptat aquest consell", ha assenyalat. La decisió arriba després que aquest dimarts el Centre per al Control de Malalties d'Àfrica també decretés l'emergència continental per la infecció. Tots els membres del Comitè d'Emergència han coincidit que el nou brot de verola del mico, originat a la República Democràtica del Congo (RDC) i causat per una soca amb "potencial pandèmic", constitueix un "fet extraordinari". Entre altres motius, per la rapidesa amb la qual han augmentat els casos i perquè no s'havia vist un nombre tan elevat d'infectats a la zona des dels anys setanta.

L'OMS també ha afirmat que aquesta vegada els brots no són conseqüència de la circulació d'una mateixa variant del virus, sinó més d'una, i que també s'han observat nivells de risc i contagi diferents, mentre que fa dos anys la transmissió era gairebé exclusivament per la via sexual. A més de la gravetat del brot a la República Democràtica del Congo (RDC), preocupa especialment que la malaltia s'hagi estès a països on mai s'havien vist casos, com Uganda, Ruanda, Burundi i Kenya. De fet, des que va començar l'any, el nombre de casos ha superat el total de l'any passat, amb més de 14.000 diagnòstics i 524 morts, segons ha destacat el director de l'OMS.

Poc després que es decretés l'emergència, el ministeri de Sanitat espanyol ha informat que el Comitè de Seguretat Sanitària de la Unió Europea ha convocat els països membres per al 19 d'agost. Aquest mateix dia també tindrà lloc una reunió del grup tècnic del ministeri per debatre les actuacions que es derivaran de l'alerta. L'endemà també es reunirà la "ponència d'alertes", integrada per representants de totes les comunitats autònomes, per decidir si es modifica alguna recomanació de vigilància o vacunació. Segons les últimes dades epidemiològiques, des del 2022 a Espanya s'han notificat un total de 8.104 casos confirmats, 7.521 dels quals van tenir lloc el 2022. El 2024 se n'han notificat 264, i a Catalunya se n'han registrat 22 l'últim mes.