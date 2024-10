Landry Riba presenta a l'Auditori Nacional el seu nou àlbum 'The meaning of now'

Andorra la VellaLandry Riba, conegut per ser negociador de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, presenta el seu nou àlbum The Meaning of Now, un treball musical que neix de la seva experiència en una residència artística a Islàndia fa dos anys. Avui a les 21:00 a l’Auditori Nacional d’Andorra a Ordino farà el concert de presentació.

Aquest disc està fortament influït per l’ambient de les terres gelades i la meteorologia extrema que va viure durant la seva estada, marcada per un fort temporal. Segons explica Riba, el clima i el lloc van tenir un paper determinant en la creació de les composicions, donant al disc una atmosfera tranquil·la però amb un punt fosc, diferent dels seus treballs anteriors.

L’àlbum inclou vuit peces que han estat gravades amb músics destacats, com les veus d’Elisa Mas i la mezzosoprano Maria Soler, i un quartet de corda on destaca la participació de Jordi Claret.

A més, altres músics de renom com Uixi Amargós, Roser Loscos i Carlos Monfort han col·laborat en el projecte. El disc, que es publica en vinil i CD, inclou referències a Islàndia, com una pedra que protagonitza la portada i que Riba va portar d’allà, o la ràdio, la seva única companya durant els dies d’aïllament.

The Meaning of Now se situa dins del gènere contemporani amb influències clàssiques, però incorpora elements electrònics que el diferencien. Riba ha definit el disc com un espai orgànic, on fins i tot es poden sentir les respiracions dels músics, creant una experiència auditiva immersiva. Aquest vespre, l’obra serà presentada en directe a l’Auditori Nacional, on els músics recrearan aquesta atmosfera íntima i única.