Es licita la instal·lació de les proteccions a la muntanya per a la desviació de Sant Julià

Andorra la VellaPrimer pas per finalitzar la desviació de Sant Julià de Lòria, una infraestructura clau per descongestionar el trànsit del centre de la vila laurediana i per millorar, a la vegada, la qualitat de vida de tots els ciutadans del país. El Govern ha licitat aquest dimecres un concurs per instal·lar les proteccions del vessant de muntanya adjacent al futur túnel de Rocafort, el tram pendent que permetrà cloure la desviació total del trànsit fora del centre. Es tracta del darrer tram viari, que s'ha dividit en dues fases constructives: les proteccions de vessant i el túnel.

L'objectiu és reforçar la seguretat enfront de la caiguda de blocs rocosos d'aquesta zona, abans de fer el següent pas, que consisteix en la resta d'obres del túnel mencionat i dels accessos. En aquest sentit, es recorda el projecte del túnel s'està acabant de redactar.

Així doncs, amb la licitació d'aquest dimecres es volen accelerar els treballs de la desviació de tal manera que es preveu que les proteccions –imprescindibles per a la seguretat durant la fase d'obres i del propi vial en servei– estiguin instal·lades per a quan s'hagi de procedir a l'excavació del túnel.

La licitació és mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades es poden descarregar gratuïtament el plec de bases a la pàgina web de la plataforma de contractació del sector públic (https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet). En cas de necessitar informació complementària es poden adreçar a l'àrea d'Obra Pública del Ministeri de Territori i Urbanisme.

Les ofertes s'han de presentar a la plataforma de contractació del sector públic, a través de l'enllaç mencionat anteriorment, fins a les 17 hores del 31 de juliol del 2024.