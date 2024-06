La liquidació de Carrefour s'allarga fins al diumenge

Andorra la VellaEl supermercat Carrefour finalment ampliarà fins al dia 9 de juny la liquidació per tancament. A partir de l'agost hi entrarà una nova empresa espanyola en substitució de la cadena francesa. Durant la setmana passada va tenir lloc part de la liquidació dels productes disponibles que van deixar imatges de passadissos plens i prestatgeries buides. Estava previst que l'establiment tanqués aquest diumenge, però el procés s'allargarà una setmana més. La liquidació ara se circumscriu a la planta zero, ja que a la primera comencen els treballs, amb descomptes directes de fins al 60% en moda, esports, calçat i roba de la llar.