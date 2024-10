Lleugeres millores en la situació del vessament de gasoil

Andorra la VellaLa situació al riu del Madriu el Valira després del vessament que es va registrar dimarts a la nit "ha millorat una mica" tant pel que fa a les olors com per la presència d'hidrocarbur, tal com han confirmat aquest divendres fonts del Govern. De totes maneres, continuen les tasques d'extracció del gasoil i també de vigilància, ja que la presència del carburant continua i sembla que continuarà en els propers dies.

Per aquest motiu, els 'xurros' absorbents i el dic inflable continuen instal·lats a la zona i aquest divendres al matí les empreses especialitzades (Econet i Neida) han continuat les tasques d'absorció que ja havien dut a terme aquest dijous. També dijous a la tarda els bombers van instal·lar un separador, un aparell que agafa l'aigua durant 24 hores, la filtra i la torna a tirar al riu.

És previst que les tasques tant de neteja com de vigilància continuïn tot el cap de setmana, ja que sembla que el carburant s'ha acabat filtrant a terra i des d'allà és des d'on arriba al riu, amb la qual cosa el vessament es pot produir durant dies.