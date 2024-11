El lloguer social d'un pis de 50 metres serà d'uns 460 euros

Andorra la VellaGovern oferirà una setantena de pisos en el pròxim mes i mig. Per aquest motiu s’ha establert quin és el ‘preu assequible’ al qual es posaran a lloguer social “per a les famílies que ho necessiten”, segons ha explicat la ministra d’habitatge, economia i presidència Conxita Marsol. La xifra per metre quadrat de lloguer s’ha establert en 9,23 euros el metre quadrat. Això significa que un pis de 50 metres quadrats s’arrendarà a uns 460 euros, un de seixanta a uns 550, un de setanta a uns 650 i un de vuitanta a uns 740.

El càlcul del preu per metre quadrat s’ha fet en base al cost que ha tingut Govern per a generar aquests habitatges socials. S’han invertit 73 milions dels quals 10 milions s’han de descomptar perquè són preu del sòl que sempre serà de l’Estat. S’ha calculat la despesa de manteniment i gestió durat trenta anys. Puja 37 milions. Si se sumen les xifres i es divideix entre els 27.000 metres quadrats que hi haurà de lloguer social el preu mitjà que surt és de 9,23 euros.

Correcció segons ubicació

Govern ha agafat la rotonda del KM0 com a referent i a partir d’aquí ha fixat un preu per cadascun dels edificis en funció dels quilòmetres de distància respecte ‘el centre’.

A Canillo el preu serà de 468 euros un pis de 60 metres (a 7,8 € el metre quadrat); a Encamp 554 i 9,23; a Ordino 513 i 8,55; a la Massana 477 i 7,95; als tres d’Andorra la Vella a 625 i 10,4; a Sant Julià a 557 i 9,29 i a Escaldes 625 i 10,42.