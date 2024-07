Llum verda a un total de 125 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi

Andorra la VellaEl consell de ministres ha donat llum verda aquest dimecres al reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi. Una quota que va obtenir el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social (CES) en la seva darrera sessió, celebrada aquest dilluns.

Entrant al detall, la quota contempla un total de 125 autoritzacions, de les quals 25 queden reservades per a professionals liberals i 100 per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

En relació amb el termini de presentació de sol·licituds dels permisos, aquest s’iniciarà a partir de l’entrada en vigor del reglament, prevista el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Noves directores adjuntes adscrites al departament de Tributs i Fronteres

D'altra banda, el Govern també ha aprovat aquest dimecres el nomenament de dues persones com a directores adjuntes adscrites al departament de Tributs i Fronteres. Concretament, s’ha nomenat Carla Pradie com a directora adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent i s’ha nomenat Vanesa Garcia com a directora adjunta de Duana i Recursos Humans. Totes dues places permeten cobrir les vacants que hi havia al capdavant de les direccions adjuntes.