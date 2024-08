La majoria dels youtubers més grans resideixen a Andorra

Andorra la VellaCeuta s'ha fixat com a gran objectiu atreure els youtubers espanyols que viuen a Andorra. Per engegar el projecte es va fer un estudi sobre quants dels streamers espanyols estaven residint al Principat. Es van centrar en els 50 que més facturen de mitjana 2,4 milions d'euros anuals. Dels youtubers 'top' el 65% (dos de cada tres) consta que estan residint fora d'Espanya. L'informe recull que tots ells es troben a Andorra. La raó fonamental de tots ells, segons l'estudi, és “per motius fiscals a causa de l'alta pressió que suporten en la península”.

L'estudi assegura que s'està produint un canvi de tendència entre els streamers espanyols. "Des de fa mesos s'està observant que molts influencers s'han negat a traslladar-se a Andorra o Portugal". I s'especifica que no se sap "si és per patriotisme o per imatge", pel fet que els youtubers espanyols que viuen a Andorra reben atacs constantment per la seva suposada insolidaritat respecte als ciutadans del seu país d'origen. Per aquest motiu l'estudi assenyala que si se'ls fa arribar una proposta fiscal menys dura que la que estaven pagant a Espanya abans de marxar podria haver-hi un traspàs important de youtubers d'Andorra cap al territori espanyol que pugui fer aquesta oferta. És on Ceuta s'autoproposa com a destí ideal per aquells que vulguin retornar a Espanya sense pagar el nivell d'impostos que a la resta del país.