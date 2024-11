Manifestació a la Seu contra el genocidi del poble palestí

Andorra la VellaSindicats, partits polítics i entitats urgellenques participaran aquest dissabte en una concentració unitària a la Seu d'Urgell a favor de la Pau. La mobilització, en la qual s'expressarà el rebuig als conflictes bèl·lics que amenacen el territori europeu i són causa de patiment de milions de persones, es farà a les dotze del migdia a la plaça dels Oms, tal com recull Ràdio Seu.

L'acte està convocat a través de la plataforma "Parar la guerra", que va promoure fa un any el manifest "S'ha de parar la guerra. Ni terrorisme, ni genocici". Els organitzadors justifiquen l'acció pel fet que ja hi ha 45.000 morts a Palestina, gairebé 4.000 al Líban, 2 milions de desplaçats i més del 70 per cent de les infraestructures del país destruïdes.

A nivell estatal, la concentració compta amb el suport milers de signatures i de 150 organitzacions, "unides en contra de la guerra i a favor d'un alto el foc immediat per tal d'acabar amb la massacre que es viu al Pròxim Orient".

Els promotors de la mobilització a la Seu, entre els quals hi ha els jubilats de CCOO, també han explicat que faran palesa la indignació per la situació bèl·lica a d'altres punts del món, com Ucraïna, i denunciaran l'ús de diners públics en la compra d'armament, en lloc de destinar-los a despesa social.

Mural per Palestina

D'altra banda, aquest dissabte, a partir de les 10.30 h, el col·lectiu La Seu per Palestina organitza un taller obert a tothom per a l'elaboració d'un mural com a mostra de suport al poble palestí. L'activitat tindrà lloc al carrer de Sant Ot amb passatge de la Missió, al costat de l'Hotel Nice. També està previst un altre taller d'estampació de paper o roba, a càrrec del Taller Tartera